Мишустин утвердил масштабную индексацию пенсий и соцвыплат с февраля 2025 года

Индексация на 9,5% затронет страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров, ежемесячные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России и Героям Труда, а также людям с инвалидностью всех групп.
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