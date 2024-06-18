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Пентагон проводил тайную кампанию по дискредитации китайской вакцины от ковида

Пентагон проводил тайную кампанию по дискредитации китайской вакцины от ковида

Пентагон тайно возглавил антипрививочную кампанию по дискредитации китайской вакцины Sinovac. Согласно расследованию Reuters, целью операции, начатой ​​в разгар пандемии Covid-19, которая сначала была нацелена на Филиппины, а затем распространилась на Юго-Восточную Азию, было противодействие влиянию Китая.

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