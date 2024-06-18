Пентагон тайно возглавил антипрививочную кампанию по дискредитации китайской вакцины Sinovac. Согласно расследованию Reuters, целью операции, начатой ​​в разгар пандемии Covid-19, которая сначала была нацелена на Филиппины, а затем распространилась на Юго-Восточную Азию, было противодействие влиянию Китая.