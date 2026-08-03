Financial Times: Пожары нанесли Европе ущерб в 3,1 миллиарда евро

Financial Times сообщает, что в результате пожаров и жары в Европе ущерб достиг 3,1 млрд евро. Основной удар приняли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, где волна зноя нанесла серьёзные потери сельскому хозяйству и туризму.
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