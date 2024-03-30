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Во Франции признали бессмысленность отправки своей армии на Украину

Во Франции признали бессмысленность отправки своей армии на Украину

Global Look Press/Frank Hammerschmidt/dpa Гипотетическая отправка французских военнослужащих в зону проведения российской операции для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) не смогла бы изменить ситуацию в пользу киевского режима.

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