Global Look Press/Frank Hammerschmidt/dpa Гипотетическая отправка французских военнослужащих в зону проведения российской операции для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) не смогла бы изменить ситуацию в пользу киевского режима.
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