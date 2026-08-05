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Фондовый рынок Китая расширяет доступ через программы Stock Connect

Фондовый рынок Китая расширяет доступ через программы Stock Connect

Регуляторы ускоряют подготовку к включению торговых счетчиков, номинированных в юанях, и трастов недвижимости (REITs) в программы биржевого сообщения Шанхай–Гонконг (Shanghai-Hong Kong) и Шэньчжэнь-Гонконг (Shenzhen-Hong Kong).

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