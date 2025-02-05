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Вечерний Новосибирск

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Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» митрополита Никодима

Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» митрополита Никодима

За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций и активную просветительскую деятельность Юрия Чибисова, так звучит мирское имя митрополита, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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