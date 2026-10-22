Новая система отводит в криогенную камеру в 21 раз меньше тепла, чем традиционная конструкция, и обеспечила точность передачи квантовой информации выше 90% в сети для пяти пользователей Учёные из Шанхайского института микросистем и информационных технологий (SIMIT) в Китае разработали 100-канальный детектор одиночных фотонов — устройство, способное регистрировать отдельные фотоны и необходимое для создания масштабируемых квантовых сетей.