Мировые побережья под угрозой мегацунами — тревожные прогнозы ученых Юлия СоколоваКрупные климатические изменения и активное таяние полярных льдов грозят человечеству новой, практически неконтролируемой напастью.
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