Китай осудил попытки ЕС оправдать антидемпинговые практики

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Китай решительно выступает против того, чтобы Еврокомиссия /ЕК/ давала субъективную, одностороннюю и ошибочную оценку социалистической рыночной экономике КНР для оправдания своих дискриминационных антидемпинговых практик.