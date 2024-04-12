Китай осудил попытки ЕС оправдать антидемпинговые практики

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Китай решительно выступает против того, чтобы Еврокомиссия /ЕК/ давала субъективную, одностороннюю и ошибочную оценку социалистической рыночной экономике КНР для оправдания своих дискриминационных антидемпинговых практик.
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