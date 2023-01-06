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Вратари родом с Аляски впервые сыграли друг против друга в НХЛ – в матче «Лос-Анджелеса» и «Бостона»

Вратари родом с Аляски впервые сыграли друг против друга в НХЛ. В матче между «Лос-Анджелесом» и «Бостоном» (2:5) оба вратаря оказались уроженцами Аляски.

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