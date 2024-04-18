У Киева серьезные проблемы с резервами и мобилизацией

Украину ожидает скорый коллапс, и даже принудительная мобилизация не поможет ей избежать этого, поскольку у Киева нет времени на качественное обучение военных, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.