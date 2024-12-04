BFMTV: Макрон планирует назначить премьер-министра за сутки

Нового премьер-министра Франции в случае отставки правительства Мишеля Барнье президент республики Эммануэль Макрон собирается назначить за 24 часа, 4 декабря сообщил французский телеканал BFMTV Как пояснили на телеканале, спешка связана с нежеланием Макрона предстать перед Дональдом Трампом без правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии