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BFMTV: Макрон планирует назначить премьер-министра за сутки

BFMTV: Макрон планирует назначить премьер-министра за сутки

Нового премьер-министра Франции в случае отставки правительства Мишеля Барнье президент республики Эммануэль Макрон собирается назначить за 24 часа, 4 декабря сообщил французский телеканал BFMTV Как пояснили на телеканале, спешка связана с нежеланием Макрона предстать перед Дональдом Трампом без правительства.

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