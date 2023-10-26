МК: 72-летний уроженец Азербайджана умер на борту самолета рейса Сургут — Москва

Пассажир рейса Сургут-Москва скончался на борту самолета. Об этом сообщил «Московский комсомолец». По данным издания, 72-летнему уроженцу Азербайджана стало плохо во время полета вечером в среду, 25 октября.
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