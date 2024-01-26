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Подполковник ВС США Дэвис заявил, что Киеву не помогут никакие деньги США

Подполковник ВС США Дэвис заявил, что Киеву не помогут никакие деньги США

В эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что размер финансовой помощи Украине уже не имеет значения, так как ВСУ страдает катастрофическим дефицитом людей.

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