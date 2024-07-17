Предвыборная кампания Дональда Трампа привлекла $3 000 000 в криптовалютах

Журналисты Wall Street Journal сообщили, что финансирование избирательной кампании Дональда Трампа демонстрирует, что использование криптовалют привлекло крупные пожертвования от ключевых игроков отрасли.
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