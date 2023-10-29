29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. "Сосредоточьтесь на профилактике" - такова тема этого года, призванная повысить осведомленность о том, что предотвратить инсульт можно путем контроля факторов риска и формирования здорового образа жизни.
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