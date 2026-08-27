Рамблер
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рамблер

55 подписчиков

Сестра покойной Долли Партон раскрыла её последнее желание

Сестра покойной Долли Партон раскрыла её последнее желание

Сестра Долли Партон рассказала о последнем желании певицы. По словам Стеллы, при отсутствии надежды на выздоровление Долли была готова позволить своей медицинской команде испытывать на ней экспериментальные препараты — чтобы… .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии