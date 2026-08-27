Сестра покойной Долли Партон раскрыла её последнее желание

Сестра Долли Партон рассказала о последнем желании певицы. По словам Стеллы, при отсутствии надежды на выздоровление Долли была готова позволить своей медицинской команде испытывать на ней экспериментальные препараты — чтобы… .
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