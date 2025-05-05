Россия против Европы. У кого больше шансов на победу в безъядерной войне?

Сергей

Вопрос имеет неоднозначный ответ. Насчет победы не сомневаюсь. Но есть нюанс. Сколько останется в России русских? Думаю ни для кого не будет откровением, что воевать в подавляющем большинстве призовут русских. Не хочу обидеть представителей других коренных народов, но это факт. Война будет долгой и кровавой. Так сколько останется русский. Думаю и это не секрет, что убыль населения восполнят представителями Средней Азии. Так что за государство будет после победы на месте России?