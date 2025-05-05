Ростислав Ищенко Без США Евросоюз обречен на поражение. – Хватит ли у ЕС ресурсов на конвенциональную войну против России и хватит ли у России возможностей продолжать войну уже не только с украинцами? Когда, по Вашим оценкам, Европа и Россия будут готовы к такой войне? – Войны могут вестись с разной степенью интенсивности.
Россия против Европы. У кого больше шансов на победу в безъядерной войне?
Комментарии
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Сергей
Вопрос имеет неоднозначный ответ. Насчет победы не сомневаюсь. Но есть нюанс. Сколько останется в России русских? Думаю ни для кого не будет откровением, что воевать в подавляющем большинстве призовут русских. Не хочу обидеть представителей других коренных народов, но это факт. Война будет долгой и кровавой. Так сколько останется русский. Думаю и это не секрет, что убыль населения восполнят представителями Средней Азии. Так что за государство будет после победы на месте России?
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17 час.
Михалыч
Однозначно - только ядерная бомбардировка западной части Европы!!! Прочем не дожидаясь, когда НАТО станет сильной!!! В противном случае - это будет реализацией плана Золотого Миллиарда с выигрышем смотрящих США.
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8 час.
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