Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Автор объяснил на сколько тупой Трамп и все его приближённые!Чего добивается Т...
  • Михалыч
    Однозначно - только ядерная бомбардировка западной части Европы!!! Прочем не дожидаясь, когда НАТО станет сильной!!! ...Россия против Евр...
  • Вера смелых
    Похоже, Просроченный на последней встрече все-таки покусал Трампа...  Такую хохлоподобную чушь Рыжий несёт - почти ка...Последние события...

Россия против Европы. У кого больше шансов на победу в безъядерной войне?

Россия против Европы. У кого больше шансов на победу в безъядерной войне?

Ростислав Ищенко Без США Евросоюз обречен на поражение. – Хватит ли у ЕС ресурсов на конвенциональную войну против России и хватит ли у России возможностей продолжать войну уже не только с украинцами? Когда, по Вашим оценкам, Европа и Россия будут готовы к такой войне? – Войны могут вестись с разной степенью интенсивности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
Вопрос имеет неоднозначный ответ. Насчет победы не сомневаюсь. Но есть нюанс. Сколько останется в России русских? Думаю ни для кого не будет откровением, что воевать в подавляющем большинстве призовут русских. Не хочу обидеть представителей других коренных народов, но это факт. Война будет долгой и кровавой. Так сколько останется русский. Думаю и это не секрет, что убыль населения восполнят представителями Средней Азии. Так что за государство будет после победы на месте России?
Ответить
17 час.
Михалыч
Однозначно - только ядерная бомбардировка западной части Европы!!! Прочем не дожидаясь, когда НАТО станет сильной!!! В противном случае - это будет реализацией плана Золотого Миллиарда с выигрышем смотрящих США.
Ответить
8 час.
наверх