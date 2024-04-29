В РФ разработали пластырь, защищающий от рецидивов рака

iz.ru/МИСИС Специалисты Университета наук и технологий МИСИС разработали инновационный пластырь, который предотвращает развитие рецидивов онкологических заболеваний, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей института.
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