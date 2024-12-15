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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ubisoft добавила поддержку достижений Steam в Assassin's Creed: Revelations, Unity и Syndicate Недавно ...

Ubisoft добавила поддержку достижений Steam в Assassin's Creed: Revelations, Unity и Syndicate Недавно ...

Ubisoft добавила поддержку достижений Steam в Assassin's Creed: Revelations, Unity и SyndicateНедавно стало известно о том, что компания Ubisoft неожиданно решила добавить поддержку достижений Steam в Assassin’s Creed IV: Black Flag – спустя 11 лет после релиза игры.

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