Ubisoft добавила поддержку достижений Steam в Assassin's Creed: Revelations, Unity и Syndicate Недавно ...

Ubisoft добавила поддержку достижений Steam в Assassin's Creed: Revelations, Unity и SyndicateНедавно стало известно о том, что компания Ubisoft неожиданно решила добавить поддержку достижений Steam в Assassin’s Creed IV: Black Flag – спустя 11 лет после релиза игры.
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