❗️⚡️Началось перемирие, объявленное Владимиром Путиным в дни 80-летия Победы, оно продлится до 00:00 11 мая.
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❗️⚡️Началось перемирие, объявленное Владимиром Путиным в дни 80-летия Победы, оно продлится до 00:00 11 мая.