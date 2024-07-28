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Актер Игорь Гордин рассказал о семейных традициях, которые нельзя нарушать

Актер Игорь Гордин рассказал о семейных традициях, которые нельзя нарушать

В интервью новостному порталу aif.ru актер театра и кино (3 августа состоится премьера сериала «Игры» об Олимпиаде-80 с его участием) рассказал, что, когда они с Юлей Меньшовой поженились, то сразу «ушли в параллельное существование», потом что было понятно, что жить в одной квартире с ее родителями они не смогут.

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