Актер Игорь Гордин рассказал о семейных традициях, которые нельзя нарушать

В интервью новостному порталу aif.ru актер театра и кино (3 августа состоится премьера сериала «Игры» об Олимпиаде-80 с его участием) рассказал, что, когда они с Юлей Меньшовой поженились, то сразу «ушли в параллельное существование», потом что было понятно, что жить в одной квартире с ее родителями они не смогут.