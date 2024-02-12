Театр абсурда
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Театр абсурда

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Полянский в ООН заступился за сербов. Почему им очень нужна победа РФ на Украине

Полянский в ООН заступился за сербов. Почему им очень нужна победа РФ на Украине

На днях наш Президент в интервью Такеру Карлсону вспомнил о том, как Россия всегда заступалась за православный братский народ Сербии, объяснив это тем, что мы никогда не бросали и не бросим своих братьев.

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