Александр Дубинский: Юрий Бойко – участник спецоперации по отвлечению внимания от потери Донбасса

Бойко — просто паяц Левочкина, которого выпустили, чтобы разогнать вокруг него медийный срач, втянуть в него Порошенко, и таким образом продолжить спецоперацию отвлечения внимания от потери Донбасса, катастрофических потерь, мешков и окружений, пыток в ЗСУ и всех других неудач и грязи, до которых докомандовался Зеленский.