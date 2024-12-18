Александр Дубинский: Юрий Бойко – участник спецоперации по отвлечению внимания от потери Донбасса

Бойко — просто паяц Левочкина, которого выпустили, чтобы разогнать вокруг него медийный срач, втянуть в него Порошенко, и таким образом продолжить спецоперацию отвлечения внимания от потери Донбасса, катастрофических потерь, мешков и окружений, пыток в ЗСУ и всех других неудач и грязи, до которых докомандовался Зеленский.
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