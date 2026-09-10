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Узган төндә Россиядә дошманның 448 пилотсыз очкычы юк ителгән

Узган төндә Россия төбәкләре өстендә дошманның 448 дроны юк ителде. Бу хакта РФ Саклану министрлыгы хәбәр итә.

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