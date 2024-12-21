Эндокринолог назвала продукты, которые могут испортить праздник

Камиля Табеева, эндокринолог и специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC), предупредила о том, что некоторые продукты могут испортить праздничное настроение и вызвать неприятные последствия для здоровья.
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