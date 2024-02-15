RMC Sport: глава "ПСЖ" Аль-Хелаифи удивился решению Мбаппе покинуть клуб

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи был удивлен тому, что французский нападающий Килиан Мбаппе все же решил покинуть парижский клуб, однако его порадовал тот факт, что игрок решил сообщить ему об этом решении лично.
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