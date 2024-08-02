«Ростех» покажет на «Армии-2024» антенну для установки на защитные «мангалы»

Новинку впервые представят на форуме «Армия-2024».фото: rostec.ru--> Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал высокопрочную антенну для установки поверх противодронных укрытий («мангалов») и маскировочных сетей, сообщает пресс-служба госкорпорации.
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