"Балета не было": правда о контактном карате

В этом году отмечается 45 лет первого турнира МССР и чемпионата Советского союза по карате. Об истории появления и развития в Молдове этого популярного единоборства в ток-шоу “Без галстуков с Александром Стахурским” на телеканале рассказал один первых призеров чемпионатов СССР и Молдавии и мастеров-спорта СССР по карате Владимир Панфилов, передает Noi.