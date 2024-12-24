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Закон, порядок, государство

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Полиция Татарстана привлекла к ответственности нелегальных мигрантов, работавших на овощной базе

Сотрудники Центра по противодействию экстремизма совместно с коллегами из Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели на одной из плодоовощных баз Зеленодольского района профилактический рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства.

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