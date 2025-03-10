Уважаемые абоненты!По техническим причинам возможны перебои в работе горячей линии Предприятия, а также информационных ресурсов "Вода Крыма" ( сайт, личный кабинет)Если у вас отсутствует холодное водоснабжение или вы обнаружили утечку на сетях, вы можете сообщить нам об этом, позвонив в … .