Reuters: более 66 тонн гуманитарных продуктов испортилось в США из-за Трампа

CJ GUNTHER/EPA/TASS Более 66 тонн продуктов питания, предназначенных для оказания гуманитарной помощи, портится на складах в США из-за решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о сокращении финансирования международному развитию (USAID).
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