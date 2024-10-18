Ошайтанели! Прошедшая в Дагестане «голая вечеринка» с полотенцами вызвала буйный скандал (12+)

Странное дело, но в высоконравственном Дагестане, где совсем недавно стоял вопрос о никабе и парандже, а любой встречный джигит может прочитать лекцию о нравственности и целомудрии, произошло весьма малоодетое событие.
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