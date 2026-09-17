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ТАСС

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Азаров связал конфликт между СБУ и ГУР с переделом контроля над бизнесом

Азаров связал конфликт между СБУ и ГУР с переделом контроля над бизнесом

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Конфликт между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) украинского министерства обороны связан с переделом источников дохода, позволяющих наживаться во время боевых действий.

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