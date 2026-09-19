Анатолий Шарий: Европейские партнёры нашли в войне рекордную прибыль

Почему демонстрация технологической войны оказалась дороже, чем обещали, и кто должен платить по счетам? strong>Что означает готовность к остановке огня, если ещё недавно заморозка называлась капитуляцией? Кто в Украине определяет цену мира и почему об этом нельзя говорить публично без риска? И где граница между свободой слова и уголовным преследованием за неудобные высказывания о мире? Читать далее: https://govorit.
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