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Говорит Европа ⚡

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Анатолий Шарий: Европейские партнёры нашли в войне рекордную прибыль

Анатолий Шарий: Европейские партнёры нашли в войне рекордную прибыль

Почему демонстрация технологической войны оказалась дороже, чем обещали, и кто должен платить по счетам? strong>Что означает готовность к остановке огня, если ещё недавно заморозка называлась капитуляцией? Кто в Украине определяет цену мира и почему об этом нельзя говорить публично без риска? И где граница между свободой слова и уголовным преследованием за неудобные высказывания о мире? Читать далее: https://govorit.

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