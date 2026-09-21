100% протоколов обработано: облизбирком подвёл окончательные итоги выборов в Воронежской области

Результаты по партиям (единый округ): «Единая Россия» — 72,16% КПРФ — 10,08% «Новые люди» — 5,86% ЛДПР — 4,94% «Справедливая Россия» — 2,17% (остальные партии набрали менее 2%) Победители в одномандатных округах: № 90: Аркадий Пономарев (59,60%) № 91: Сергей Чижов (69,09%) № 92: Алексей Гордеев (84,76%)Председатель облизбиркома Илья Иванов на оперативном совещании в правительстве региона подвёл окончательные итоги голосования.
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