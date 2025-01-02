Истребители НАТО 14 раз сопроводили русские самолеты у границ Литвы в декабре

В декабре 2024 года истребители НАТО 14 раз сопровождали русские военные самолеты у границ Литвы. На авиабазе Зокняй размещен итальянский контингент ВВС с истребителями Eurofighter Typhoon, к которому присоединились французские Rafale.
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