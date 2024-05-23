25-26 мая — эко-спортивный фестиваль «На лугу» в «Царицыне»

фото: РИА Новости/Мария Девахина В последние выходные весны, 25-26 мая, всех любителей природы и активного образа жизни ждут в музее-заповеднике «Царицыно» на первый двухдневный эко-спортивный фестиваль для всей семьи «На лугу».
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