Власти Грузии заявили, что страна спаслась от украинского сценария

Грузии большими усилиями удалось избежать украинского сценария, однако борьба за мир продолжается. Об этом говорится в заявлении политического совета правящей в республике партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии