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Власти Грузии заявили, что страна спаслась от украинского сценария

Власти Грузии заявили, что страна спаслась от украинского сценария

Грузии большими усилиями удалось избежать украинского сценария, однако борьба за мир продолжается. Об этом говорится в заявлении политического совета правящей в республике партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", передает ТАСС.

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