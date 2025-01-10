В черноморском городе сработала система оповещения

В Анапе сработала городская система оповещения в связи с работой ПВО Мэрия Анапы в официальном Telegram-канале сообщила о запуске городской системы оповещения в связи с работой средств противовоздушной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии