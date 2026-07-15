В Краснодаре арестовали блогеров на 14 суток за видео у храма

В Краснодаре неудачный контент для соцсетей обернулся для двух молодых людей реальным арестом. 19-летнего и 23-летнего парней отправили в изолятор на две недели после того, как они сняли ролик на территории собора Александра Невского.
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