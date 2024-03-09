Как жилось людям с инвалидностью в средневековой Европе

В наши дни инвалидность подразумевает целый комплекс медицинских, правовых и социальных факторов. За соблюдением прав людей с ограниченными возможностями следят, хотя преуспели в этом далеко не все страны.
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