Лавров: интерес Турции к БРИКС подтверждает привлекательность объединения

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Интерес Турции к БРИКС лишь подтверждает привлекательность объединения. В свою очередь, Анкара способна внести вклад в развитие БРИКС, поделился 1 ноября глава российского МИД Сергей Лавров с газетой Hürriyet.
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