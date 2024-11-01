Лавров: интерес Турции к БРИКС подтверждает привлекательность объединения

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Интерес Турции к БРИКС лишь подтверждает привлекательность объединения. В свою очередь, Анкара способна внести вклад в развитие БРИКС, поделился 1 ноября глава российского МИД Сергей Лавров с газетой Hürriyet.