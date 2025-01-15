Волшебно. В Барнауле покажут премьеру танцевальной сказки от легендарного коллектива

Зрителям обещают фантастические костюмы, захватывающий сюжет, яркие декорации и 3Д эффекты Сказочную танцевальную историю для детей и взрослых "Тайна волшебного шара" представит барнаульцам в субботу, 18 января, всемирно известный коллектив "Larisa Dance Show".
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