Какие изменения ждут Россию с 1 апреля – прибавки к пенсиям, допрасходы байкеров и сборы с блогеров Евгения КомароваПрибавки к пенсиям, сборы с блогеров и допрасходы байкеров вошли в список социальных изменений с 1 апреля, представленных Госдумой.
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