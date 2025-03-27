Какие изменения ждут Россию с 1 апреля – прибавки к пенсиям, допрасходы байкеров и сборы с блогеров Евгения КомароваПрибавки к пенсиям, сборы с блогеров и допрасходы байкеров вошли в список социальных изменений с 1 апреля, представленных Госдумой.