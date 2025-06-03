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Bloomberg: Украина разрабатывает БПЛА-охотники за дронами

Bloomberg: Украина разрабатывает БПЛА-охотники за дронами

На фоне усиления роли беспилотных летательных аппаратов в современных конфликтах Украина разрабатывает поколение беспилотников, предназначенных для идентификации и уничтожения других БПЛА, пишет американское издание Bloomberg.

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