Bloomberg: Украина разрабатывает БПЛА-охотники за дронами

На фоне усиления роли беспилотных летательных аппаратов в современных конфликтах Украина разрабатывает поколение беспилотников, предназначенных для идентификации и уничтожения других БПЛА, пишет американское издание Bloomberg.
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