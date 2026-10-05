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Снукерист.ру

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Обновление в мировом рейтинге после Shenzhen Open 2026

Обновление в мировом рейтинге после Shenzhen Open 2026

У Ицзэ поднялся на второе место в мировом рейтинге после завершения турнира Shenzhen Open 2026, сообщает SnookerHQ У Ицзэ (фото: WST)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - финал У Ицзэ поднялся на вторую позицию мирового рейтинга, установив личный рекорд, по итогам прошедшего турнира Shenzhen Open 2026.

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