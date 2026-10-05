Обновление в мировом рейтинге после Shenzhen Open 2026

У Ицзэ поднялся на второе место в мировом рейтинге после завершения турнира Shenzhen Open 2026, сообщает SnookerHQ У Ицзэ (фото: WST)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - финал У Ицзэ поднялся на вторую позицию мирового рейтинга, установив личный рекорд, по итогам прошедшего турнира Shenzhen Open 2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым