Обновление в мировом рейтинге после Shenzhen Open 2026

У Ицзэ поднялся на второе место в мировом рейтинге после завершения турнира Shenzhen Open 2026, сообщает SnookerHQ У Ицзэ (фото: WST)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - финал У Ицзэ поднялся на вторую позицию мирового рейтинга, установив личный рекорд, по итогам прошедшего турнира Shenzhen Open 2026.