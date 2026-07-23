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Контрафронт

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Иран: Два человека погибли и еще 11 получили ранения в результате авиаудара США (США) возле...

Иран: Два человека погибли и еще 11 получили ранения в результате авиаудара США (США) возле пассажирского терминала на пограничном переходе Шаламче с Ираком в иранской провинции Хузестан ранним утром по местному времени.

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