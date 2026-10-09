Врачи удалили из яичника 25-летней москвички челюсть с зубами

В Москве врачи удалили из яичника 25-летней пациентки кисту с фрагментами челюсти и зубами. Подобный случай является уникальным даже для опытных хирургов, сообщили 9 октября в столичном департаменте здравоохранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии