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Врачи удалили из яичника 25-летней москвички челюсть с зубами

В Москве врачи удалили из яичника 25-летней пациентки кисту с фрагментами челюсти и зубами. Подобный случай является уникальным даже для опытных хирургов, сообщили 9 октября в столичном департаменте здравоохранения.

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