Павел Табаков женился: сын Олега Табакова звал родителей «Марина» и «Олег Павлович»

Павел Табаков и Ксения Ермоленко поженились 10 октября 2026 года. Свадьба — без пафоса: Особняк Спиридонова в центре Москвы, без многотысячных гостей, телекамер и эксклюзивных контрактов с глянцем.
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